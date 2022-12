GG Team Wear Benevento 5, con l'Itria un punto guadagnato Sotto 2-0 la squadra di Nitti ha riacciuffato il pareggio grazie a due reti del colombiano Toro.

Un pareggio che vale tanto. Un punto prezioso per come si era messa la partita. Il GG Team Wear Benevento 5 è riuscito a limitare i danni dopo essersi complicato le cose agguantando nel finale il 2-2 definitivo.

Nessuno aveva messo in conto una partenza così complicata. Una prodezza di Bruno dopo appena due minuti di gioco ha portato l’Itria in vantaggio. Rete che ha fatto malissimo ai sanniti che appena cinque minuti dopo si sono ritrovati a dover recuperare il doppio svantaggio quando gli ospiti hanno raddoppiato con Fanelli.

Match in salita e completamente diverso dal punto di vista tattico rispetto alla partita preparata in settimana. A ridare animo e speranza ai padroni di casa ci ha pensato il colombiano Toro al minuto 14’22’’. Nella ripresa la squadra di Nitti ci ha provato con coraggio. Ha rischiato ma è riuscita a riagguantare la sfida ancora grazie al mancino sudamericano che ad un minuto e tredici secondi dalla sirena ha regalato un preziosissimo punto ai suoi.

In casa c’era l’ambizione di vincerlo questo scontro diretto, ma per come si era messa il pareggio è un risultato positivo. Nel prossimo turno il GG Team Wear Benevento 5 farà visita al fanalino di coda Bovalino.