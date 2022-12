Volley, B2: l'Accademia fa bottino pieno contro il Vesuvio Oplonti Le ragazze di coach Vittorio Ruscello si sono imposte per 3-1.

Torna prontamente alla vittoria l'Accademia Volley che ieri pomeriggio ha superato il Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) con il punteggio di 3-1 (25-12, 25-22, 16-25, 25-10) nella decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Un prestazione super quella fornita dal sestetto giallorosso, probabilmente la migliore di questa stagione, in grado di mettersi alle spalle l'opaca prestazione di sabato scorso con Terracina e tramortire la seconda forza del campionato, costretta a rimanere a bocca asciutta. Solo Accademia nel primo set dove le solite Diago Silva e Dell'Ermo finalizzano al meglio l'ottimo lavoro dell'intera difesa giallorossa, in grado di tenere vivi tutti gli attacchi avversari. Ci si attende la reazione dell'Oplonti nella seconda frazione e la formazione ospite non si fa attendere. Trascinate da Foniciello, le oplontine arrivano ad avere ben 5 lunghezze di vantaggio sul 19-14, la frazione sembra segnata per l'Accademia ma la formazione giallorossa, oggi in grande spolvero, non ci sta. Le bordate di Diago Silva e i primi tempi di Dell'Ermo, ancora loro, ridanno coraggio e impeto al sestetto di casa che punto dopo punto inizia ad intravedere la possibilità della rimonta. Oplonti prova a tenere botta e ci riesce fino al 21-21 ma la furia delle padrone diventa incontenibile in un finale di set tutto di marca giallorossa. 25-22 e Accademia avanti con merito di due set.

Nella metà campo giallorossa lo sforzo profuso si fa sentire al ritorno in campo: l'Accademia subisce il ritorno prepotente di Oplonti, deciso a giocarsi il tutto per tutto per rientrare in partita. Il sestetto ospite dimostra tutto il suo valore e di non essere al secondo posto per caso. Imbimbo e Foniciello diventano due rulli compressori, le giallorosse quasi non reagiscono vedendo compromesso il set fin dalle prime battute, ma con grande intelligenza pongono le basi per riorganizzarsi in vista del set successivo. Sul 20-8 Oplonti, l'Accademia inizia a ritrovare smalto ed efficacia, il finale giallorosso serve solo a rendere meno pesante un parziale tutto di marca oplontina ma è lo spunto per le padrone di casa per riprendere in mano le redini del match. Il quarto set, infatti, è un monologo giallorosso. L'Accademia torna sugli stessi livelli del primo set e non c'è storia: 25-10, è festa grande al Rampone.

Vittoria pesantissima per l'Accademia che cancella il ko dell'ultimo turno e restituisce nuovamente respiro alla classifica. Basti pensare che l'Oplonti aveva raccolto punti in tutte le precedenti partite, ad eccezione della gara con la capolista Santa Lucia, per avere idea dell'impresa delle padrone di casa che, quando riescono a giocare su questi livelli, dimostrano di non temere nessuno. Le ragazze di Della Volpe, non al meglio, sono riuscite solo nel terzo set ad esprimere il loro vero valore, frenate anche da qualche acciacco di formazione, ma contro questa Accademia sarebbe stato comunque difficile fare meglio.

L'Accademia tornerà nuovamente in campo sabato prossimo nella trasferta di Villaricca, ultimo impegno dell'anno solare prima della sosta natalizia.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 23, Tufo, De Santis ne, Angilletta 7, Ricciardi 5, De Cristofaro (K) 10, Cona (L), Dell'Ermo 18, Varricchio 5, De Napoli. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Vesuvio Oplonti Volley: Rizzo 5, Andretti 5, Lamberti M. 1, Drozina (K) 3, Sorrentino 6, Imbimbo 11, Montuori, Rendina ne, Lanari ne, Di Genua, Lamberti S. (L), Foniciello 15. All. L. Della Volpe, Vice All. C. Arpaia.

Parziali: 25-12, 25-22, 16-25, 25-10.