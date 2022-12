Olimpia San Salvatore, Eliseo: "Una vittoria che ci voleva" La squadra è tornata al successo contro Marsala.

Un punto perso o due guadagnati? Una domanda sempre complicata che in questi giorni si sono fatti anche in casa Olimpia San Salvatore Telesino. Un quesito a cui è difficile dare la risposta anche se la cosa più importante è stata interrompere la serie di tre ko di fila.

“La vittoria ci voleva – ha esordito coach Eliseo – tutta la squadra ha stretto i denti in queste settimane di difficoltà e a tratti abbiamo fatto una buona pallavolo e si è visto anche il tanto lavoro in palestra. Anche nel secondo set abbiamo giocato abbastanza bene salvo poi subire un break che è stato poi difficile da recuperare. Nella situazione in cui siamo adesso fa bene a tutti guardare il bicchiere mezzo pieno ma martedì con le ragazze analizzeremo anche cosa non è andato e non mi è affatto piaciuto e cioè la mancanza di continuità, il disordine visto nel quarto set e di conseguenza la mancata conquista dell’intero posto in palio. Detto questo però le cose proposte in settimana, ripeto, le ho viste messe in pratica e questo è ciò che un allenatore vuole. Stiamo però crescendo piano piano e questo è un lato positivo e mi aspettavo di chiuderla prima senza nulla togliere al merito delle avversarie”.