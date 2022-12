Pallamano Benevento, Sangiuolo: "I due punti sono la nota positiva" Il tecnico giallorosso ha commentato la prova contro l’Endas Capua.

La vittoria nel derby campano contro l’Endas Capua è importante per la classifica. I sanniti sono secondi a due punti dal Gaeta ma coach Andrea Sangiuolo voleva di più. Non gli è piaciuto l’atteggiamento e il passaggio a vuoto che ha rischiato di mettere in discussione una partita già vinta. “È stata una prestazione sottotono –spiega-, probabilmente la sosta ha portato un po’ di distrazione poiché abbiamo avuto molti passaggi a vuoto. I due punti sono la nota positiva e dimostrano che siamo in grado di vincere anche giocando male, ma bisognerà tornare su altri livelli di gioco per recitare un ruolo da protagonisti in questo campionato”.

La squadra è molto giovane e può avere dei passaggi a vuoto. “Mai come stavolta l’età media dei giocatori in campo si è mantenuta molto bassa a causa dell’assenza di diverse pedine –sottolinea Sangiuolo-. Non ero soddisfatto della prova collettiva nemmeno sul +8 perché so cosa possono dare questi ragazzi. Dobbiamo continuare a lavorare”.