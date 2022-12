GG Team Wear Benevento 5, trasferta trappola nella tana del Bovalino Lepre: "La partita sarà molto difficile sotto vari aspetti e non dobbiamo sottovalutarla".

E’ un turno settimanale favorevole quello che si appresta a vivere il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di coach Nitti è pronta per fare visita, questa sera alle 19:00, al fanalino di coda Bovalino nella classica trasferta trappola. Il match sarà diretto dalla coppia composta da Cacciola di Treviso e Fonti di Caltanissetta che saranno assistiti dal cronometrista, Cartisano di Reggio Calabria.

Bisognerà fare bottino pieno contro un avversario che solo nell’ultimo turno, nello scontro salvezza contro il Piazza Armerina, ha cancellato lo zero dalla casella dei punti in classifica, ma si è anche rinforzato. Questo in casa giallorossa lo sanno bene.

Del match alla vigilia ha parlato Fabrizio Lepre. "La partita sarà molto difficile sotto vari aspetti e non dobbiamo sottovalutare il Bovalino: gli avversari, infatti, si sono rinforzati. Andremo a giocare su un campo del tutto diverso dal nostro, e le assenze non ci aiuteranno ma comunque proveremo a fare il nostro gioco. Credo che la stagione fino ad ora sia abbastanza positiva dal punto di vista del gioco e della crescita di ognuno di noi, magari avremmo meritato qualche punto in più ma restano ancora due partite per chiudere al meglio: sarebbe grandioso raggiungere la Coppa Italia. A Benevento ho trovato un ambiente fantastico in cui lavorare e svilupparsi. Allenarsi ogni giorno con uno staff tecnico di livello e con un gruppo squadra con cui si è creata una splendida armonia ti permette di rendere al meglio e pretendere sempre più da sé stessi".