ASD Volley Paduli, l'under 14 continua a regalare soddisfazioni Le giovani atlete guidate da Ida La Rocca stanno ottenendo risultati importanti.

Dopo l’esaltante vittoria per 3-0 contro l’USA Airola continua la striscia positiva delle ragazze dell’Under 14 dell’ASD Paduli Volley. Le ragazze di mister La Rocca erano attese da due trasferte insidiose nell’arco di 6 giorni.

La prima contro la vicina Molinara ha visto le ragazze giallo-blu trionfare con il risultato di 3-1. Dopo un primo set totalmente a favore della squadra ospite che chiude sul parziale di 12-25, le padrone di casa hanno cominciato a giocare e a contrastare le avversarie, riuscendo a vincere il secondo set (25-23); molto equilibrati anche i successivi due set in cui le ragazze del Paduli Volley sono riuscite a spuntarla solamente nel finale (24-26, 19-25). Ottima la prova di entrambe le squadre dove a prevalere, nel lungo periodo, è stata l’esperienza di un gruppo rodato che gioca insieme già da qualche anno.

Stesso risultato ma prestazione nettamente diversa quella avvenuta contro lo Sportland Montesarchio. La squadra padulese è entrata in campo deconcentrata e impaurita tanto da perdere il primo set 25-21 regalando molto alle avversarie. Il secondo set è rimasto equilibrato fra le due squadre ma le ragazze di La Rocca hanno cominciato a macinare gioco e a prendere sempre più coscienza dei loro mezzi vincenzo il secondo set con il parziale di 24-26. Senza storia i restanti due set in cui il Paduli Volley ha dominato vincendo per 17-25 il terzo set e 7-25 il quarto. Anche in questo caso, alla lunga, le giallo-blu hanno fatto valere l’esperienza contro una squadra giovane e ai primi passi nel campionato di categoria. Prossima sfida per l’Under 14 padulese poco prima di Natale, il 23/12, in una gara ardua contro l’Accademia Volley prima in classifica, mentre l’Under 16 scenderà in campo il 14/12 a Telese prima della sosta natalizia.

Rimandata ancora, invece, la prima vittoria in campionato per la prima divisione maschile che a Serino ha perso 3-0 contro l’ISV Costruzioni Amoroso. Troppo forte la compagine irpina che guida la classifica di categoria. Tuttavia, la squadra del presidente Minicozzi non ha affatto sfigurato contro un team rodato e ben organizzato. Nonostante un primo set senza storia (25-10) gli uomini di Parrella hanno reagito alla grande nel secondo set giocandolo punto su punto ed andando avanti addirittura di 5 per poi cedere sul finale con il parziale di 25-19. Anche nel terzo set si non viste diverse giocate interessanti per il Paduli Volley che, comunque, nulla ha potuto perdendo per 25-15 il terzo set ma uscendo, comunque, a testa alta al campo. Prossimo appuntamento per i giallo-blu della prima divisione sarò domenica 18/12 presso la palestra di casa per la sfida contro il POL Torella dei Lombardi.

Si tratta dell’ultima gara prima della sosta natalizia. Il campionato, infatti, riprenderà il weekend dopo l’epifania; le attività dell’ASD Paduli Volley, tuttavia, non si fermano e continueranno con diverse iniziative natalizie per grandi e piccini.