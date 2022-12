Accademia Volley, a Villaricca l'attesa sfida all'Ancis Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza in cui fare punti pesanti.

Ultima gara dell'anno per l’Accademia Volley. Domani pomeriggio le giallorosse affronteranno alla Palestra del II° Circolo Didattico Rodari di Villaricca (NA) le padrone di casa dell’Ancis, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato nazionale di Serie B2 e ultima di questo 2022. Ma prima di godersi la sosta natalizia, tuttavia, l’Accademia deve compiere un ultimo importante sforzo dopo l'ottimo exploit di sette giorni fa con il Vesuvio Oplonti Torre Annunziata, tre punti fondamentali per le beneventane che, tuttavia, non sono bastati per entrare in zona salvezza dove si allarga sempre di più il numero di squadre coinvolte.

Proprio le difficoltà incontrate da Villaricca nelle ultime settimane, infatti, hanno fatto perdere posizioni in classifica alle napoletane, oggi con un solo punto in più rispetto alle beneventane, quartultime. Si tratterà di fatto uno scontro diretto in chiave salvezza, seppur non decisivo, ma che mette in palio punti pesanti. Altre due gare chiave attenderanno poi l’Accademia alla ripresa, quando sono in programma le partite con Volleyrò Casal de Pazzi (RM) e Volley Group Roma che chiuderanno il girone di andata e daranno una idea più chiara sulle squadre coinvolte nella salvezza. L’appuntamento è fissato per sabato 17 Dicembre alle ore 17.00 a Villaricca.