GG Team Wear Benevento 5, oggi alle 16 c'è il match interno contro Molfetta Al Palatedeschi gli uomini di Nitti proveranno a tornare alla vittoria davanti al pubblico amico.

Vincere non è più una possibilità ma praticamente un obbligo. In casa Team Wear Benevento 5 lo sanno bene. Il doppio pareggio in rimonta in casa con l’Itria e nella trasferta trappola di Bovalino ha lasciato il segno soprattutto sulla classifica. I giallorossi devono ricucire il distacco sulla zona play off e contro le Aquile Molfetta bisognerà fare bottino pieno. Appuntamento questo pomeriggio alle 16:00 al Palatedeschi. Il match sarà diretto dai signori Fortunato Zangara della sezione di Roma 2 e Michele Bomboletti di Città di Castello, assistiti dal cronometrista Umberto Mancaniello di Nola).

«A Bovalino abbiamo sofferto molto nel primo tempo a causa delle dimensioni del campo. Poi, siamo stati bravi a riprenderla e potevamo anche vincerla, ma ovviamente dovevamo fare meglio dal primo minuto.” Parole di Ciro Caliendo autore del 3-3 nel match infrasettimanale. Il laterale ha presentato anche l’impegno odierno. “La gara con il Molfetta? Dobbiamo restare concentrati e lucidi. Sarà difficile e inoltre stiamo giocando ogni tre giorni: c’è da rimanere sul pezzo con testa e gambe. Un bilancio del girone d’andata? Il Benevento ha dimostrato di giocarsela con tutti, ma si può e si deve migliorare sempre. Nel girone di ritorno mi aspetto un ulteriore step di crescita sul piano del gioco e del gruppo, oltre a fare sicuramente qualche punto in più".

Per cominciare a fare punti oggi è la giornata adatta. In casa non bisogna più lasciare spazio agli avversari e fare assolutamente bottino pieno.