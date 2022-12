GG Team Wear Benevento 5, vittoria meritata contro Molfetta Gli uomini di Nitti dominano davanti al pubblico amico e si impongono per 6-2.

Finalmente tre punti. Il GG Team Wear Benevento 5 è tornato al successo e lo ha fatto, con merito, davanti al pubblico amico del Palatedeschi. Le Aquile Molfetta sono state dominate e battute per 6-2. Il risultato però è più netto di quello che può sembrare. La squadra di Nitti è partita bene sbloccando la sfida da corner grazie a Vega. Il vero colpo del ko per i pugliesi è arrivato al 15’ quando proprio il capitano, dopo essere uscito da una situazione complicata, si è inventato la verticalizzazione che ha messo davanti a Ortiz un Rennella pronto a sfruttare la grande giocata del compagno per il 2-0.

Gli ospiti hanno subito la terza rete, realizzata da Caliendo, ad inizio ripresa, e in seguito il GG Team Wear Benevento 5 ha completato l’opera con la doppietta personale di un ritrovato Rennella. Il suo rendimento dell’ultimo mese è quello che la società si aspettava quando l’ha scelto dalla categoria inferiore.

Prima della sirena c’è stato il tempo per il 5-0 di Mambella, sempre puntuale a sfruttare le occasioni, e le due reti ospiti, intervallate dal gol di Palmegiani, segnate da Jose Maria Gonzalez Campana Reyno.

Il 6-2 finale regala tre punti fondamentali a capitan Vega e compagni che erano reduci da due amari pareggi in altrettante partite. Dopo quattordici turni disputati la squadra sannita è nona e insegue ad una sola lunghezza di distanza il terzetto formato da Canosa, Manfredonia e Regalbuto. Il tour de force però continua. Mercoledì il GG Team Wear Benevento 5 è atteso a Canosa per una sfida che si annuncia caldissima e importante per un posto nella zona play off.