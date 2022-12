Pallamano, serie B: Benevento ok contro la HandRoma Al PalaFerrara i capitolini sono stati battuti per 26-23.

Ha lottato, ha sofferto ma alla fine la Pallamano Benevento è riuscita a centrare la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie B superando al Pala Ferrara la HandRoma con il risultato di 26-23 (primo tempo 12-11).

Gara equilibrata quella giocata contro i capitolini, risolta nelle ultime battute grazie a una notevole reazione di orgoglio della squadra di Sangiuolo, capace di tirare fuori il massimo sia in attacco che in difesa. I giallorossi avevano provato a scappare via a inizio secondo tempo portandosi sul +4, subendo però poi la reazione veemente degli ospiti, abili a operare addirittura il sorpasso a sei minuti dalla fine. A quel punto il portiere beneventano Coviello ha chiuso la saracinesca con almeno tre ottimi interventi e l'attacco è tornato letale innescando la fuga decisiva.