Volley, B1: l’Olimpia San Salvatore fa bottino pieno a Catania La squadra di coach Eliseo si è imposta per 3-0 con una prestazione di spessore.

Chiudere l’anno in bellezza e in crescendo. Questo l’obiettivo minimo dell’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che nell’undicesima giornata del campionato nazionale femminile di Serie B1, Girone E, arrivava a Catania con lo scopo – dichiarato – di conquistare l’intera posta in palio e mettere nel dimenticatoio in maniera definitiva il difficile mese di novembre. Le telesine avevano subito tre sconfitte in altrettante partite prima di rivedere la vittoria, sofferta, contro Marsala al tie-break e avevano necessità di incamerare punti e fare morale prima della lunga sosta. L’Olimpia, infatti, tornerà in campo solo a febbraio perché oltre allo stop per le festività dovranno osservare due turni di riposo. Tutti i pronostici della vigilia sono stati dunque rispettati con le sannite capaci di chiudere la gara in poco più di un’ora di gioco.

La formazione del presidente Campanile è scesa sul parquet del Pala Abramo convinta della propria forza (20-25; 24-26; 9-25; i parziali dei set) ordinate e brave sia in fase di ricezione che di attacco. Nulla da fare per l’Hub Ambiente Teams Catania, che prova a restare aggrappata al match con un secondo set di livello ma viene alla fine sconfitta da un’Olimpia cinica e concreta. Ora spazio al riposo, anche se il calendario degli allenamenti è già stilato e si tornerà in palestra già martedì prima del rompete le righe natalizio e il ritorno che avverrà già prima di Capodanno. Chissà, inoltre, che il mercato non regali qualche colpo a mister Eliseo con il ds Ernesto Avitabile, il vice presidente Carlo Campanile e il general manager Luca Campanile già al lavoro per puntellare il roster.

Le scelte - Coach Francesco Eliseo sceglie il solito sestetto con capitan Bacciottini in regia, Vanni e Marlene Ascensao Silva centrali, Russo e Milano a schiacciare, Raquel Ascensao Silva nel ruolo di opposto e Luraghi come libero. A disposizione restano invece Picariello, Maresca, Fuoco e rientra Romano.

Coach Ina Baldi invece può contare sull’arrivo dell’opposto Beltrami, c’è l’ex Luzzi con Emmi, Minervini, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti, Di Fabio (L), Sant’Ambrogio e Mastroeni.

La gara - L’Olimpia parte fortissimo e piazza subito un +6 sulle padrone di casa che vanno sotto sugli attacchi di Vanni, le giocate di Bacciottini e l’insuperabile muro/difesa ospite. Sul break chiesto da Eliseo il punteggio è ancora in favore delle telesine (11 – 19) che però devono subire il rientro delle catanesi brave a sfruttare un ace, episodio che le sprona a tenere sulle corde le sannite, ad annullare due set point nonostante lo svantaggio sia comunque incolmabile. A chiudere il set ci pensa la solita Raquel Ascensao Silva che con una precisa schiacciata chiude la contesa sul definitivo 20 a 25 per l’Olimpia. Nel secondo set le padrone di casa dell’Hub Ambiente Teams Volley provano a restare incollate alle ragazze di Eliseo rispondendo colpo su colpo. La gara appare infatti equilibrata e a tratti le ospiti vanno in difficoltà sugli attacchi delle avanti di casa. Anche con il passare dei minuti la musica non cambia, si resta sul filo dell’equilibrio fino al 24 pari e set che si protrae ai vantaggi. Qui, l’Olimpia tira fuori l’esperienza e un pizzico di fortuna. Beltrami sbaglia la battuta del 25 a 24 e poi Raquel Ascensao Silva firma il definitivo 26 a 24 per le sannite. Nel terzo set non c’è storia. L’Olimpia vuole chiudere la pratica mentre le catanesi risentono del contraccolpo psicologico. Le ragazze di Eliseo si portano addirittura sul +15 al break e chiudono il set e il match con un perentorio 25 a 9. Insomma, una gara di carattere che potrebbe segnare anche la sopraggiunta maturità dell’Olimpia.

La classifica del Girone E di Serie B1

LU.VO BARATTOLI ARZANO - 24

FARMACIA SCHULTZE MESSINA - 21

VOLLEYRO CASAL DE’PAZZI ROMA - 19

NARCONON MELENDUGNO - 17

OLIMPIA VOLLEY SAN SALVATORE TELESINO - 17

UNITED VOLLEY POMEZIA - 16

P2P BARONISSI - 15

GIVOVA FIAMMATORRESE - 12

GESAN COM FLY VOLLEY MARSALA - 11

DUO RENT TERRASINI - 7

ZERO5 CASTELLANAGROTTE - 6

HUB AMBIENTE TEAMS VOLLEY CATANIA - 3