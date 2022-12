Olimpia San Salvatore, Eliseo vede progressi dopo la vittoria di Catania “Sono davvero contento abbiamo fatto una buona gara”.

La vittoria di Catania ha dato continuità al cammino dell’Olimpia San Salvatore. La squadra telesina sembra aver superato il momento complicato e, in attesa che la dirigenza riesca a puntellare la rosa, ha ripreso a marciare con un buon ritmo.

Contento nel post gara in terra siciliana mister Francesco Eliseo che ha analizzato il match: “Sono davvero contento – ha dichiarato – abbiamo fatto una buona gara. Mi ha fatto piacere sicuramente il risultato ma anche l’aspetto mentale con la quale l’abbiamo affrontata. Una leggerezza che non significa essere distratti dall’obiettivo prefissato ma non aver paura di sbagliare e questa è una cosa che ad oggi non avevo ancora visto pur parlandone con le ragazze tante volte.

Sicuramente Catania è una squadra di categoria e sicuramente era anche la squadra giusta per provare alcune cose studiate in allenamento. Oggi siamo riusciti a divertici e ogni punto preso non è diventato un macigno o un ostacolo insormontabile. Ora ci tocca quasi un mese e mezzo di stop forzato. Questo dispiace perché stavamo entrando in alcuni ritmi e proponendo gioco che fermandoci, senza test gara, potrebbe essere difficile riproporre anche in allenamento. Sicuramente però lavoreremo tanto e affineremo tecnica e tattica, limando i difetti. Sono però contento, ripeto, il clima è buono le ragazze si allenano bene e lo switch mentale fatto mi fa ben sperare. Vedremo di misurarci in qualche amichevole ma sicuramente anche durante le vacanze continueremo a lavorare e a sudare”.