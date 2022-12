Volley, serie C: Intec Service SG all'ottava vittoria consecutiva Le ragazze del presidente Camerlengo si sono imposte per 3-0 sulla Power Tech Monti Lattari.

Netta affermazione per le ragazze della Intec Service SG Volley che nell’ottava giornata di campionato di serie C si aggiudicano il match contro la Power Tech Monti Lattari di Gragnano con un secco 3-0. Partono bene le “diavole rosse” sangiorgesi che impongono sin dalle prime battute il loro ritmo alle ospiti per dimostrare la propria superiorità.

Gli ampi parziali (25-12, 25-13, 25-16) sono la chiara testimonianza di come la partita sia stata gestita in scioltezza dalle atlete sannite.

Perspicace la scelta di coach Franzese di utilizzare tutte le ragazze in rosa che si sono ben comportate.

Ora è tempo di festività natalizie, ma non ci si potrà permettere di abbassare la guardia visto che alla ripresa del campionato, il 7 gennaio, ci sarà lo scontro al vertice contro il Consorzio Volley Napoli, l’altra compagine che insieme alle sannite è in testa alla classifica.

Un match importantissimo che potrebbe dire molto sul prosieguo del campionato. Appuntamento quindi a sabato 7 gennaio per una gara che promette spettacolo.