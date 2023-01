Accademia in trasferta a Roma con la Volley Group Le giallorosse tornano in campo a stanza di quasi un mese dall'ultima gara a Villaricca.

Prima partita dell'anno per l’Accademia Volley. Le giallorosse saranno di scena domani sera a Roma contro la Volley Group, una delicata sfida salvezza per entrambe le formazioni. Si affrontano infatti due delle quattro formazioni in zona retrocessione: l'Accademia è quartultima, ad un solo punto dalla zona salvezza e con una gara da recuperare rispetto alle avversarie, Roma è invece terzultima e spera nel bottino pieno per entrare definitivamente in lotta con le squadre che la precedono in classifica.

L'Accademia torna in campo a distanza di quasi un mese dall'ultima gara: era il 17 dicembre scorso quando le giallorosse uscirono a mani vuoti dalla trasferta di Villaricca. Rinviata al 27 gennaio la partita prevista alla ripresa del nuovo anno con la Volleyrò, per l'Accademia è di fatto l'esordio nel 2023. Una novità nelle giallorosse: tesserata infatti l'ultimo arrivo Federica Martino che sarà pertanto disponibile per la partita. La Volley Group, invece, è reduce dalla vittoria in trasferta a Colleferro che ha di fatto rilanciato le chance salvezza delle capitoline. In palio quindi tre punti davvero pesanti per il prosieguo della stagione di entrambe le formazioni. Si gioca al Pallone Casalpalocco di Roma con inizio fissato alle 20.30.