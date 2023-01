GG Team Wear Benevento 5, Cosentino: "Un sogno essere qui" L’uruguaiano è già a disposizione di Nitti per i primi allenamenti.

Nitti può sorridere. La società gli ha regalato una rotazione importante in più. Ieri il GG Team Wear Benevento 5 ha annunciato l’arrivo di Josè Luciano Cosentino. Il giocatore è già a Benevento ed ha sostenuto i primi allenamenti. Classe 1997, nato a Montevideo, il laterale-pivot ha indossato le maglie di Club Malvin e Boston River nel suo paese. Inoltre, ha anche una buona esperienza internazionale perché vanta oltre trenta presenze con la nazionale uruguaiana. Da segnalare che già in passato ha giocato in Italia ma quando praticava calcio a 11

"Sono molto felice ed emozionato per questa mia prima volta in Italia nel futsal – ha spiegato- Volevo farlo da tempo ma per gli studi non sono riuscito: è veramente un sogno essere qui. Cosa mi ha spinto a scegliere il progetto Benevento? Tantissime cose. Mi è bastata la telefonata di mister Nitti a convincermi, arrivo in una squadra che ha grandi ambizioni e una società molto seria. Spero di contribuire al raggiungimento degli obiettivi".

Obiettivi importanti come la rincorsa ad un posto nei play off per il secondo anno consecutivo. Sabato in quest’ottica c’è un match fondamentale da giocare al Palatedeschi contro la Sicurlube Regalbuto.