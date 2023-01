Pallamano, serie B: il Benevento ospita il Flavioni Civitavecchia Appuntamento sabato alle 18:30 al Pala Ferrara.

E' tempo di tornare in campo per la Pallamano Benevento. I giallorossi domani alle 18.30 affronteranno al Pala Ferrara il Flavioni Civitavecchia per provare a conquistare la quinta vittoria di fila. Va ripreso il discorso interrotto lo scorso 17 dicembre, quando i ragazzi di Andrea Sangiuolo superarono in casa l'Handroma: "Non sarà semplice perché le lunghe soste lasciano sempre delle incognite - commenta l'allenatore dei sanniti -, dovremo essere bravi noi a spazzare via ogni dubbio dimostrando ancora una volta il nostro potenziale".

Di fronte ci sarà una formazione reduce dalle nette affermazioni contro Sannio e New Capua: "I nostri avversari corrono molto e non mollano mai, lo dimostrano le loro precedenti uscite. Anche in situazione di svantaggio non si arrendono, occorrerà una gara attenta e senza cali di concentrazione contro una formazione giovane che fa della vivacità la sua arma principale. Si tratta di un ostacolo per nulla semplice da superare, ma ce la metteremo tutta come sempre"

La condizione ottimale, secondo Sangiuolo, non è stata ancora raggiunta: "Dobbiamo rimettere un po' di ritmo nelle gambe, da qui a una ventina di giorni mi auguro di avere tutta la squadra al completo grazie a recuperi importanti per il nostro assetto sia difensivo che offensivo". La classifica vede la Pallamano Benevento al comando con 8 punti insieme a Lanzara e Polisportiva Gaeta (che però ha una gara in meno). Il Flavioni, prossimo avversario, segue a quota 6 con il Gaeta Sporting Club.