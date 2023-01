GG Team Wear Benevento 5, Rennella carica i suoi per il big match odierno "Sappiamo che è una partita molto difficile ma l’affronteremo nel migliore dei modi".

Il GG Team Wear Benevento 5 è pronto a tornare in campo. Dopo la vittoria di Reggio Calabria, arrivata sulla sirena grazie ad un gol di Toro, oggi alle 18:00 è in programma la sfida casalinga al Palatedeschi contro la Sicurlube Rgalbuto. Match importante perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto. Alla vigilia, attraverso i canali societari, ha parlato di questo big match il bomber Gennaro Rennella, giocatore che da dicembre ha cambiato marcia dopo un avvio un po’ complicato. Per lui, come per coach Nitti, partita speciale contro l’amico Bernardo.

“Sono contento di vedere dopo tanto tempo Bernardo, sappiamo che è una partita molto difficile ma l’affronteremo nel migliore dei modi. Speriamo di portare i tre punti a casa perché all’andata abbiamo perso e dobbiamo recuperare. A Reggio Calabria partita difficilissima, abbiamo vinto nonostante le assenze, campionato duro ma ce la mettiamo sempre tutta sperando di raggiungere l’obiettivo.

Non mi aspettavo questo andamento, lavoro tanto e credo nelle mie potenzialità. Più sono tranquillo meglio è per me, spero di continuare a fare gol per aiutare la squadra”.