GG Team Wear Benevento 5, il big match è un rimpianto I sanniti hanno pareggiato 0-0 al Palatedeschi contro la Sicurlube Regalbuto.

E’ terminato senza né vinti né vincitori il big match del torneo di serie A2 di calcio a 5. Sfida a reti inviolate quella tra GG Team Wear Benevento 5 e Sicurlube Regalbuto con gli ospiti che conservano quattro punti di vantaggio sui sanniti anche se con una partita in più.

La squadra di Nitti ci ha provato ma non è riuscita a sbloccare un match dove una sconfitta poteva significare la fine della corsa verso il sogno play off. E’ vero, mancano ancora tante partite, ma i padroni di casa hanno già perso diversi punti per strada e ora non possono permettersi troppi passi falsi.

La prestazione c’è stata anche se sotto porta è mancato il colpo grosso. Tra le più ghiotte quella di Millucci nel primo tempo con la parata di Leotta che poco dopo si è ripetuto su Rennella. Nella ripresa grande rammarico per la traversa del solito Milucci che sulla respinta è stato sgambettato in area senza però ricevere in premio la massima punizione. Dettagli, centimetri, conclusioni non perfette, come quella di Brignola che ha sfiorato il palo dopo uno splendido duetto con Toro. Nel finale gli ospiti hanno creato un paio di pericoli ma Mambella ha sempre risposto presente. La sirena finale ha aumentato il rammarico per due punti lasciati per strada ma il bicchiere è mezzo pieno perché la prestazione è arrivata.