Volley, B2: Accademia e Volare si giocano il derby Le due compagini si affronteranno questo pomeriggio all3 18:30 alla Palestra Rampone.

Nuovo impegno casalingo per l’Accademia. Le giallorosse affronterà questo pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento la Volare Benevento, il derby cittadino valido per la quindicesima giornata del campionato nazionale di Serie B2. L’Accademia ha la necessità di interrompere un momento decisamente negativo: le ultime quattro sconfitte consecutive, così come all’esordio stagionale, hanno nuovamente condizionato in negativo una classifica che era tornata a sorridere soprattutto nella parte centrale del girone di andata. Le giallorosse sono invece ancora a secco di punti in questo 2023 e devono necessariamente invertire la rotta.

La Volare è un avversario tutt’altro che agevole. La squadra si è resa protagonista di un ottimo avvio di stagione che l’aveva portata fino al secondo posto in classifica, in piena zona play off. Un piccolo momento di flessione sul finale del girone di andata aveva vanificato l’exploit iniziale, ma nelle ultime settimane la Volare è tornata nuovamente a ruggire piazzando due importanti vittorie consecutive che l’hanno rilanciata al sesto posto e in corsa per un posto nei play off. Si gioca alla Palestra Rampone di Benevento con inizio fissato alle 18.30.