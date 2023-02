Volley, B2: il derby sannita promuove l'Accademia e rimanda la Volare Le giallorosse si sono prese la stracittadina imponendosi per 3-2 dopo una lunga battaglia.

Il derby è giallorosso. Ritorno alla vittoria per l'Accademia Volley che ieri sera ha superato alla Palestra Rampone la Volare Benevento con il punteggio di 3-2 (25-21, 22-25, 25-11, 11-25, 15-7 nella quindicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Nel derby cittadino, le giallorosse ritrovano lo smalto dei giorni migliori ed interrompono la loro serie negativa che durava da quattro giornate dove erano rimaste a bocca asciutta trovando finalmente punti e gioco. Eppure l'inizio di gara non era stato dei più brillanti, con la Volare che si era portata avanti fino al 16-12. Il time-out del tecnico Ruscello, nel tentativo di invertire la rotta, ha gli effetti sperati perchè da quel momento in poi la frazione cambia. L'Accademia diventa un rullo compressore e per la Volare son dolori. 25-21 e giallorosse avanti di un set. Nella seconda frazione, Volare parte nuovamente forte come in precedenza, trascinata da una Carlozzi in serata magnum e che alla fine risulterà la top scorer del match (25 punti). Le ospiti non mostrano cedimenti e l'Accademia, a differenza del primo set, riesce ad avvicinarsi solo nel finale sul 22-24, ma non basta per riaprire una frazione compromessa in precedenza. Sul risultato di parità, l'Accademia torna in campo con piglio diverso e fin dalle prime battute si intuisce il cambio di marcia. Frazione dominata dalle padrone di casa che inducono Volare a forzare molto il gioco nel tentativo di recuperare lo svantaggio e a commettere qualche errore di troppo. Non c'è storia sul terreno di gico e il 25-11 finale porta l'Accademia meritatamente in vantaggio. La partita però è ancora tutta da giocare, anche perchè Volare mostra subito gli artigli in avvio di quarto set e inerzia della gara nuovamente ribaltata. L'Accademia vede le avversarie scappare e, in virtù del largo svantaggio accumulato (9-20), ne approfitta per tirare il fiato, dando la sensazione di prepararsi al meglio in vista del tie break (scelta che alla fine risulterà vincente). 25-11 Volare e partita al quinto set. La tensione da derby inizia a sentirsi in campo e sotto rete, con qualche schermaglia di troppo da ambo le parti. Diago Silva show e Accademia subito avanti 4-0 in avvio di frazione, a dimostrazione di un migliore approccio delle padrone di casa nel set decisivo. Il cartellino rosso ad Afeltra è l'emblema della difficoltà del Volare in questo avvio, ma lo sbandamento dura poco. La solita Carlozzi riporta subito in partita le ospiti. Altro rosso, stavolta alla formazione giallorossa, ma non basta ad innervosire e frenare un'Accademia che dimostra di avere una marcia in più. E' un monologo tutto giallorosso infatti quello che porta al 15-7 che consegna la vittoria alle padrone di casa.

L'Accademia torna quindi a sorridere proprio nel derby cittadino, centrando la vittoria dopo quattro ko consecutivi. I due punti portati a casa consentono alle giallorosse di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione ma, soprattutto sono un segnale di ripresa sia in termini di gioco che di morale in vista dei prossimi impegni. Riuscisse la squadra a mantenere sempre lo stesso standard espresso in questa e tante altre gare, anche con avversari di rango, le prospettive per una risalita in classifica sarebbero assolutamente alla portata.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 17, Tufo ne, Martino ne, De Santis ne, Angilletta 8, Ricciardi 6, De Cristofaro (K) 11, Cona (L), Dell'Ermo 14, De Napoli ne, Varricchio 4. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Volare Benevento: Tamborino G. 4, De Cristoforo ne, De Pierro, Bonsanti 6, Carlozzi 25, De Luca 13, Tamborino M. (L), Bovio ne, Mignone ne, Catapano 11, Afeltra 7. All. A. Marchese.

Parziali: 25-21, 22-25, 25-11, 11-25, 15-7.