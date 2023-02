Scherma, Boscarelli vincente anche a bordo pedana La sannita ha partecipato ala spedizione italiana ai Campionati del Mediterraneo di Zagabria.

Francesca Boscarelli vince anche a bordo pedana. La campionessa mondiale ed europea di spada e guida tecnica dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, è stata protagonista, come tecnico della nazionale italiana under 15 e under 17 di spada, ai Campionati del Mediterraneo di Zagabria che si sono svolti nello scorso fine settimana.

Il bilancio complessivo della spedizione azzurra è stato di 19 medaglie di cui 4 d’oro. Da sottolineare in particolare la medaglia d’oro nella spada maschile di Isaia Contin e la medaglia di argento nella spada femminile di Maria Roberta Casale. Dunque, una grande soddisfazione per i giovanissimi spadisti della nazionale italiana che hanno potuto contare anche sulla guida tecnica e sull’esperienza del Maestro dell’Accademia Olimpica Francesca Boscarelli.

La campionessa beneventana ha fatto parte della nutrita delegazione guidata da Vincenzo De Bartolomeo, vicepresidente federale e della Confederazione del Mediterraneo, e che ha potuto contare sul prezioso supporto dello staff tecnico composto dai maestri Guido De Bartolomeo, Serena Pivotti, Matteo Martini, Giuseppe Pugliese, Francesca Boscarelli e Adalberto Tassinari.

L’evento svolto in Croazia ha aperto ufficialmente la serie delle competizioni che “assegnano titoli” nel 2023. Il prossimo appuntamento è previsto dal 21 al 28 febbraio a Tallinn per i Campionati Europei Cadetti e Giovani.