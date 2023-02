Accademia Volley, niente da fare con il Santa Lucia Giallorosse travolte dalla capolista e dominatrice del girone.

Nessuna sorpresa per l'Accademia Volley superata questa sera in trasferta a Fonte Nuova (RM) dalla ICS Volley Santa Lucia con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-20, 25-15) nella sedicesima del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una sconfitta annunciata, maturata contro la capolista del torneo che, con la vittoria di questa sera, firma il quindicesimo successo stagionale (una sola sconfitta), confermando di essere orma già lanciata alla promozione in Serie B1. Una prestazione comunque positiva quella offerta dalla formazione giallorossa che, soprattutto nel secondo set, ha giocato punto a punto con le padrone di casa, sprecando anche l'opportunità di andare sul 21-23 e di restare attaccata all'avversario fino alla fine. Poco da dire invece sulla prima e terza frazione, dove Santa Lucia ha mostrato tutta la sua forza, gestendo l'andamento dei set praticamente dall'inizio alla fine e senza lasciare scampo a un'Accademia che, nonostante tanta generosità, non è riuscita a contrastare la forza delle laziali.

La sconfitta non pregiudica il cammino in campionato dell'Accademia che, in virtù anche degli altri risultati di giornata, resta al quintultimo posto in classifica, a +2 sulla zona retrocessione. Tuttavia, inizia adesso un trittico di gare molto importante per le giallorosse e contro avversari più alla portata rispetto ad un Santa Lucia che, in pratica, sta dimostrando di disputare un campionato a parte. Si comincia la prossima settimana con lo scontro diretto casalingo con il Volleyfriends Roma, per poi giocare la settimana successiva in trasferta con l'Ostia Club Volley e ritornare di nuovo sul parquet amico del Rampone contro la Polisportiva Talete sabato 11 marzo. Occorre assolutamente inizia col piede giusto già la prima di queste tre gare che diranno molto sulle chance di salvezza dell'Accademia.