Basket, Promozione: Meomartini dominante contro la Wonderfuglass Arzano La squadra di Tipaldi ha vinto agevolmente tra le mura amiche.

La squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini sabato pomeriggio ha conquistato un’altra importante vittoria casalinga contro Wonderfuglass Arzano col punteggio finale di 79-43. L’esito della partita non è mai stato in dubbio, visto che già dopo i primi minuti di gioco gli uomini del presidente Stefano Capitanio si erano messi a distanza di sicurezza (fine primo quarto: 20-6). Anche il secondo periodo si è svolto con tranquillità (punteggio all’ intervallo 43-16) e coach Massimiliano Tipaldi ha potuto schierare in campo tutti gli atleti a sua disposizione, compreso il giovanissimo Lorenzo Caccialino, classe 2006, all’esordio in un campionato senior.

Dopo l’intervallo non cambiava l’inerzia della gara (63-21 alla fine della terza frazione). Nell’ultima frazione di gioco, la formazione beneventana gestiva il distacco acquisito e conquistava i due punti in palio (79-43 il risultato finale). Per la Meomartini, in doppia cifra Agostino Laudando (18 punti), Vincenzo Musto (14), Italo Campanelli (11) e Giuseppe Donatiello (10).

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini

Caccialino 2, Campanelli G. 5, Campanelli I. 11, Cotugno 5, De Lorenzo, Del Sordo 4, Donatiello 10, Fuiano 2, Laudando 18, Maddaloni 4, Musto 14, Sorda 4, Coach Massimiliano Tipaldi