La Pallamano Benevento si prende il primo posto: Gaeta ko 27-26 Brivido finale, ma i giallorossi si impongono nello scontro diretto.

Vittoria di squadra e sacrificio della Pallamano Benevento che ha sconfitto 27-26 la Polisportiva Gaeta al Pala Ferrara nello scontro diretto e ha agganciato al primo posto nel campionato di serie B proprio la compagine laziale.



I giallorossi si sono imposti al termine di una sfida equilibrata, che li ha visti comandare con autorità ma anche sbagliare tanto nei momenti decisivi rischiando di compromettere l'esito finale. Dopo un primo tempo giocato punto a punto, a inizio ripresa la squadra di Andrea Sangiuolo ha dovuto fare i conti con l'espulsione del terzino destro Pierluigi Formato, autore di un fallo giudicato antisportivo ai danni di un avversario lanciato in contropiede. Il cartellino rosso ha complicato i piani dei giallorossi, abili comunque a tenere le distanze sul +4 per larga parte della seconda frazione, trascinati dai gol di De Luca e Andrea Schipani, subentrato proprio a Formato.



Nel finale Galliano e compagni stavano tuttavia pagando dazio con l'inesperienza. Nel trovarsi a a gestire tre reti di vantaggio negli ultimi due minuti, i giallorossi hanno subìto il rientro degli ospiti fino a concedergli la conclusione del possibile pareggio a pochi istanti dalla conclusione. Un brivido che Sangiuolo avrebbe volentieri evitato, prima di tirare un bel sospiro di sollievo.



Top scorer tra i sanniti con 8 reti Andrea Schipani, seguito da Galliano e De Luca che hanno messo a referto 7 reti, ma ancora una volta va sottolineata l'ottima prestazione del portiere Francesco Coviello. "Sono estremamente felice per questo successo che vale molto sia per la classifica che per il morale - ha commentato l'estremo difensore -. Gli ultimi minuti ci serviranno da lezione per il futuro, dobbiamo passare anche per certe situazioni per completare il nostro percorso di crescita".