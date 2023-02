Pallamano, serie B: il Benevento ospita il Fondi Al Pala Ferrara appuntamento sabato alle 18:30.

La Pallamano Benevento è pronta per il terzo impegno casalingo consecutivo. I giallorossi domani alle ore 18.30 ospiteranno il Fondi al Pala Ferrara con l’obiettivo di consolidare il primo posto agguantato proprio nell’ultimo turno contro la Polisportiva Gaeta.

La squadra di Andrea Sangiuolo si troverà di fronte l’unica compagine che è stata in grado di batterla in quello che si è rivelato l’unico passo falso del girone di andata. Il portiere Francesco Coviello, uno dei protagonisti della prima parte di stagione, ha analizzato il momento in casa Pallamano Benevento: “Abbiamo voglia di continuare sul percorso tracciato e di riscattare il ko di un girone fa. Siamo consapevoli che si è trattato di un incidente di percorso ma le risposte le darà come sempre il campo, non dovremo farci trovare impreparati”.

Per l’estremo difensore classe 2006 un’altra grande prestazione nell’ultimo confronto diretto giocato al Pala Ferrara: “Sono felice di quanto sto facendo, mi sento migliorato in molti fondamentali ma la strada è ancora lunga perché vorrei acquisire ancora più fiducia nei miei mezzi. Contro una squadra forte come il Gaeta la prestazione è stata più che positiva ma dobbiamo migliorare un po’ la gestione nelle fasi calde. Nel finale abbiamo rischiato di buttare via la vittoria in pochi secondi”.

Il gruppo dopo un lungo inseguimento è ora chiamato a consolidare il primo posto: “C’è sempre più alchimia, lo noto dagli allenamenti e dal modo in cui tutti noi riusciamo a capire le intenzioni del compagno sia in fase offensiva che difensiva. La concentrazione va sempre tenuta alta ma in questa squadra c’è la giusta alchimia per lottare fino in fondo per il primo posto e per raggiungere le finali di Youth League. Con l’under 20 stiamo facendo un buon lavoro, i tre impegni in programma a Conversano saranno determinanti per staccare il pass per le finali di Chieti. Non vogliamo farcele sfuggire”.