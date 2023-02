Accademia Volley, domani primo scontro diretto Le giallorosse puntano a sfruttare il fattore Rampone, alle 18:30 sfida con Volley Friends Roma.

Nuovo impegno casalingo per l’Accademia. Domani pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento le giallorosse affronteranno la Volley Friends Roma, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza: le due squadre, infatti, sono molto vicine in classifica e pertanto i punti in palio sono molto importanti. L’Accademia, che al momento può contare su due lunghezze di vantaggio rispetto alle avversarie, ha quindi l’opportunità di allungare la distanza sulla quartultima piazza e allontanarsi dalla zona retrocessione. Viceversa una vittoria consentirebbe alla Volley Friends Roma di agganciare o sorpassare le beneventane, aumentando notevolmente le proprie chance di salvezza.

Le giallorosse puntano a sfruttare il fattore Rampone: se si esclude qualche apparizione non all’altezza, la squadra ha sempre disputato sul parquet amico le sue migliori partite, vincendo ad esempio sia con Oplonti che con la Volare nel derby della scorsa settimana, due squadre di alta classifica e impegnate nella corsa play off. L’appuntamento è fissato alle ore 18.30 alla Palestra Rampone di Benevento.