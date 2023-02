Pallamano, serie B: il Benevento batte Fondi Giallorossi ancora al comando. Tra i protagonisti del successo il giovane portiere De Ninno.

Inizia bene il girone di ritorno della Pallamano Benevento, vittoriosa al Pala Ferrara contro il Fondi con un netto 37-21 (Primo tempo 19-13). Gara senza storia quella contro la compagine laziale, l’unica che era stata in grado di fermare la corsa dei giallorossi al debutto stagionale. Privo dello squalificato Pierluigi Formato e con Francesco Coviello e Antonio De Luca a mezzo servizio, mister Sangiuolo ha ottenuto buone risposte da chi precedentemente aveva avuto meno confidenza con il campo collezionando una serie di appunti positivi.

Il portiere Antonio Del Ninno è stato tra i protagonisti dell’ultimo confronto. “Ringrazio mister Sangiuolo per la bella opportunità che mi sta dando – dichiara il classe 2007 -. All’inizio ho avvertito un po’ di ansia ma tutto è svanito con il passare dei minuti, quando ho acquisito più confidenza e fiducia. Sono in questa società da due anni e ormai sento di essere in una famiglia. Questa annata sta servendo molto anche a noi portieri, ci sta consentendo di maturare”.

Del Ninno definisce “esperienza unica” il campionato di B ma non perde di vista gli obiettivi nei tornei giovanili: “Abbiamo un test importante mercoledì, sempre contro il Fondi, nel torneo under 17. Poi è chiaro che l’attenzione sarà rivolta al prossimo weekend di Youth League per il concentramento in programma a Conversano. In palio c’è la possibilità di puntare alle finali nazionali e siamo molto motivati”.

Tornando alla prima squadra, secondo il portiere sono molti i punti di forza: “Abbiamo la fortuna di avere in squadra giocatori che nonostante la giovane età hanno già molta esperienza. Il nostro punto di forza è senza dubbio l’attacco ma stiamo migliorando anche in difesa grazie a ciò che i nostri allenatori ci stanno inculcando. Avere Danilo Schipani e Andrea Sangiuolo al nostro fianco è una vera fortuna”.