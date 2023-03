GS Meomartini vincente nel recupero contro l’Audax Gaudianum Calvizzano Gli uomini di Tipaldi si sono imposti 60-54.

Mercoledì 1° marzo la squadra di Promozione maschile del G.S. Meomartini ha conquistato un’altra importantissima vittoria in trasferta nel recupero infrasettimanale della dodicesima giornata di campionato, contro l’Audax Gaudianum Calvizzano, col punteggio finale di 60-54.

La partita è stata avvincente e il risultato incerto praticamente fino alla fine. Dopo un inizio deciso ed efficace della squadra di coach Massimo Tipaldi, autrice di un mini-break di 7-0, gli uomini del presidente Stefano Capitanio si facevano raggiungere dai padroni di casa e finivano il primo quarto

sul 19-17.

Nel secondo periodo i beneventani riuscivano ad allungare, realizzando 24 punti contro i soli 10 punti degli avversari e andavano al riposo sul 29-41. Nel terzo periodo la squadra locale trovava alcune buone soluzioni offensive, ma con un gioco più aggressivo e, a tratti, scomposto. Italo Campanelli rimediava una gomitata al volto con conseguente espulsione dell’avversario e anche Agostino Laudando ed Alessandro Del Sordo ricevevano un paio di duri colpi, pur, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Il terzo quarto si

chiudeva sul +8 per Giovanni De Lorenzo e compagni (45-53).

Nell’ultima frazione di gioco la squadra locale arrivava vicinissima al pareggio (minimo svantaggio - 4), ma gli atleti beneventani riuscivano a gestire con lucidità il tempo a loro disposizione, senza farsi rimontare e chiudevano la gara sul 54-60. Coach Tipaldi in questa occasione ha potuto contare su tutti i giocatori a sua disposizione, registrando anche le ottime prestazioni Alessandro Del Sordo, Vincenzo Musto e Mario Iannella. Per la Meomartini, in doppia cifra Del Sordo (17 punti), Vincenzo Musto (14), Iannella (11) e Laudando (10).



Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini: Campanelli G. 1, Campanelli I. 3, Cotugno, De Lorenzo, Del Sordo 17, Donatiello 4, Fuiano, Iannella 11, Laudando 10, Maddaloni, Musto 14, Sorda, Coach Massimiliano Tipaldi