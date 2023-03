Volley, B2: Accademia in terra laziale per sfidare l'Ostia Volley Club Appuntamento domenica pomeriggio alle 18:00.

Trasferta laziale per l’Accademia. Domani pomeriggio al Pallone Casalpalocco di Roma le giallorosse affronteranno la l'Ostia Volley Club, gara valida per la diciottesima giornata del campionato nazionale di Serie B2. Si tratta di una gara molto insidiosa per la formazione beneventana che avrà di fronte una squadra in buona salute che viene da due vittorie consecutive. Ostia è ottava in campionato, in una posizione di tranquilla metà classifica, ma ha sempre dimostrato di giocare ogni gara con grande impegno e applicazione.

L'Accademia è reduce dalla vittoria al tie break di sette giorni fa con la Volley Friends Roma, la seconda nelle ultime tre partite, a dimostrazione di essere in ripresa rispetto all'inizio di 2023, ma ha bisogno di punti per poter dare ulteriore respiro alla sua classifica essendo ancora in piena lotta salvezza. In un campionato entrato ormai nel vivo, ogni gara diventa importante per il raggiungimento dei propri obiettivi e pertanto è necessario affrontarla al meglio per raccogliere il massimo. Fischio di inizio fissato alle ore 18.00.