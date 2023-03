Club Ginnastico, i risultati della prima prova del torneo di serie D Le gare si sono svolte al Pala Casoria

Terminata domenica scorsa la prima ondata di competizioni regionali di ginnastica artistica femminile della Federazione Ginnastica d’Italia. Il Pala Casoria ha ospitato la prima prova del campionato di serie D di Ginnastica artistica femminile. Per il Club Ginnastico gara 3 squadre, due nella competizione LA per la categoria allieve e open e una squadra open per il livello LB. Il team composto da D'avorio Giulia, Nicoletti Raffaella, Claudia Cagnale, Marika Sorice, Elisabetta Ruotolo, Alessandra Cimino si è piazzato al 5° posto nella classifica generale ben figurando al volteggio e alle parallele asimmetriche. Per la gara LA, 6° posto per entrambe le squadre, le allieve Ciardiello Claudia, De Nigris Aurora, Errico Alessandra, Pignone Sofia e le junior Caporaso Clara, Pancione Michela, Panella Michela, Savio Rosa, Ciardiello Giulia e Russo Alessandra che hanno totalizzato un ottimo punteggio soprattutto al volteggio e al corpo libero.

La competizione del programma PromoGym, gara individuale del settore promozionale di ginnastica artistica femminile, si è svolta nvece al PalaOlympia di Monteruscello con la partecipazione di oltre 100 ginnaste per ogni categoria di età. Il programma prevede classifiche di specialità - corpo libero, trave, minitrampolino e volteggio- (specialità) e classifica all around, (somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove della competizione). In gara per il Club Ginnastico Benevento 28 ginnaste suddivise nelle diverse fasce di età. Nella classifica assoluta per la prima fascia Pia Mercurio conquista il 2° gradino del podio regionale e Federica Verruso il 3° posto nella terza fascia. Numerosi i podi

conquistati nelle classifiche dei turni di lavoro sia per le allieve che per le ginnaste junior. Nelle classifiche di specialità sul totale delle atlete partecipanti si distinguono le ginnaste: Giulia Lombardi (che si aggiudica il primo posto nella classifica di specialità alla trave), Samira Frattolillo (tra le prime dieci in classifica sia alla trave che al volteggio), Melania Martone (tra le prime dieci al corpo libero e la trave) e Valery Di Dio (tra le prime dieci alla trave). Per la seconda fascia le ginnaste in gara primeggiano nelle classifiche parziali del turno di gara conquistando numerosi podi; per la classifica di specialità si distinguono: Arianna De Leucio (1° posto Trave), Giulia Di Palma (2°posto trave) ; Nicole Barigliano (3° posto trave); Amelia Russo (4° posto al volteggio, tra le prime dieci alla trave); Claudia Pepe (al 4° posto alla trave); Linda Verruso (tra le prime dieci alla trave); Samira Tretola (tra le prime dieci alla trave); Angarano Nicole (tra le prime dieci al corpo libero). Ottimi anche i piazzamenti delle ginnaste Lara Arcadi, Miriam Pasquariello, Federica Aversano, Aurora Botta, Sara Aversano, Giulia Vecchiolla, Angela Liberti, Aurora Acanfora, Giorgia Castiello, Sofia Carollo, Margherita Dell’oste e Alessia Sarracco. Ottimi risultati per lo staff tecnico composto da Giulia De Caro, Federica DE Vita e Veronica Rinaldi che punta l’obiettivo sulle seconde fasi delle competizioni in programma nel mese di marzo.