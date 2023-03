Volley, B1: l'Olimpia San Salvatore torna a bocca asciutta dalla Sicilia La Duo Rent Terrasini si è imposta per 3-0.

Terra siciliana amara per l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino che perde per 3 set a 0 (26-24, 27-25, 25-23, i parziali) in casa della Duo Rent Terrasini nella diciannovesima giornata del campionato nazionale di pallavolo femminile Serie B1, Girone E. Una sconfitta che però non mina il discorso salvezza per la formazione telesina. Una gara difficilissima giocata punto a punto è decisa ai vantaggi nei primi due set con l’Olimpia che deve mordersi le mani per la mancata zampata nelle fasi cruciali del match.

Le scelte- Coach Eliseo arriva incerottato in Sicilia. All’appello infatti mancano Vanni, Luraghi, Maresca, Romano e Borrelli. Formazione obbligata quindi con capitan Bacciottini in cabina di regia, Marlene Ascensao Silva e Picariello centrali, Milano e Russo a schiacciare, Raquel Ascensao Silva opposta e Fuoco nel ruolo di libero.

Mister D’Accardi schiera invece la solita Duo Rent Terrasini con Baruffi, Nasi libero, Evola, Vescovo, Bruno, Pecora, Calia, Biccheri, Gabriele e Angelova.

La partita- Pronti via e l’Olimpia Volley San Salvatore Telesino, risponde colpo su colpo, agli attacchi delle padrone di casa. Le sannite riescono a mettere la freccia a metà parziale e a raggiungere un +5 che sembrava tranquillo. Al contrario, invece, le telesine devono tornare a guardarsi dal tentativo di rientro delle Terrasini che si concretizza sul 20-18. Anche in questo caso però l’Olimpia è capace di reagire e portarsi nuovamente avanti ma senza però riuscire a chiudere il set che termina sul 26-24 per le siciliane. Secondo set giocato sulla falsariga del primo e dopo una fase di equilibrio arriva prima il sorpasso delle ospiti e poi il contro sorpasso della squadra di casa. Ancora una volta però tutto è da decidere ai vantaggi con le due squadre appaiate sul 25 pari. In questo caso, causa due errori, dell’Olimpia a far festa è ancora il Terrasini che si impone 27-25. Il terzo set vede le ragazze di Eliseo scendere sul parquet con grinta e nel tentativo di fare l’ingresso. Dopo un avvio in sordina di parziale, il San Salvatore ha un sussulto e riesce ad agganciare il pareggio sul 23 a 23. Nel finale sono ancora però Evola e Biccheri a mettere a segno le stoccate vincenti per Terrasini che chiude il set 25-23.

Ora per la truppa di Eliseo altra gara difficilissima ma questa volta tra le mura amiche del Palazzetto di via Cortopasso dove sabato prossimo le pantere ospiteranno la Lu.Vo. Barattoli Arzano sempre più prima in classifica e designata alla vittoria finale del torneo.

Anche in questo caso servirà una prova fuori dal comune per cercare di fermare la capolista, smuovere la classifica e incamerare punti preziosi.