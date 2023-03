La Pallamano Benevento fa suo il derby: H.C. Sannio ko Decima vittoria consecutiva, i giallorossi restano primi.

Dopo essersi aggiudicata a tavolino il derby under 15 per mancata presentazione dell'avversario, la Pallamano Benevento batte l'Handball Club Sannio anche nel campionato di serie B, replicando il netto successo del girone di andata. Al Pala Valentino Ferrara i ragazzi di Andrea Sangiuolo si sono imposti con il punteggio di 27-16 compiendo un altro passo nella corsa al vertice della classifica. I sanniti al momento sono primi in coabitazione con la Polisportiva Gaeta e nel prossimo impegno in calendario domenica 2 aprile affronteranno in trasferta la terza forza del campionato, l'Handroma.

L'appuntamento del Pala Ferrara ha dato modo a mister Sangiuolo di allargare le rotazioni e di riservare più spazio a tanti elementi del vivaio. L'età media della squadra si è di conseguenza abbassata ulteriormente ma le risposte fornite dal campo sono rimaste più che convincenti. Emblematico che l'ultima marcatura della partita sia stata messa a segno dall'under 14 Raffaele Rega, dato che sottolinea la bontà del progetto giallorosso.

Note positive sono arrivate anche dagli esordi di Francesco Ievolella e Biagio Corino, freschi di tesseramento e più che mai felici di intraprendere ufficialmente l'avventura con la società del presidente Carlo La Peccerella. "Continuiamo sulla nostra strada sapendo che il percorso è lungo, ma il lavoro paga sempre e sono certo che i ragazzi si toglieranno tante soddisfazioni", ha dichiarato il direttore sportivo Antonio Schipani. "Siamo soddisfatti sia della prima squadra che del lavoro svolto dalle giovanili. L'Under 15 è prima a punteggio pieno nel suo girone grazie a un gruppo molto affiatato e punta alla qualificazione alle finali Scudetto, bissando il traguardo tagliato lo scorso anno. Ci teniamo particolarmente perché si tratta del campionato che segna più di altri l'avviamento dei giovani al nostro sport".