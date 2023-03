Tennis, Macroarea Sud: successo per il torneo giovanile al TC 2002 Benevento La prima tappa ha regalato due successi per il movimento campano.

La prima tappa del circuito giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, Macroarea Sud Italia, è andato in scena presso il Tennis Club 2002 Benevento. Grande successo per un torneo che ha visto ai nastri di partenza 183 giovani atleti guidati dal direttore di gara Antonio Leone e dal giudice arbitro Anna Dell’Orzo. Il torneo Macroarea Sud Italia ormai è un appuntamento tradizionale per il circolo sannita che si conferma come sempre ad altissimi livelli nell’organizzazione di queste manifestazioni.

Tecnicamente è stato un bel torneo che ha regalato al tennis campano due successi grazie alla portacolori dell’Avellino Tennis Academy Chiara Lanzillo, che nella finale under 10 ha superato la tennista del TC Potito Starace di Cervinara Giuseppina Riccio, e nella categoria under 14 con Antonio Di Rubba dell’Ercole Caserta. Finalisti, invece, Gabriele Russo nell’under 10 e Maria Grazia Vitiello dell’Olimpia Tennis Irpinia.

Di seguito tutti i risultati delle finali:

Donne:

Under 10: Chiara Lanzillo (Avellino Tennis Academy) b. Giuseppina Riccio (TC Potito Starace Cervinara).

Under 12: Oliva Serena Conticello (Tennis School Montekatira) b. Maria Rosaria Vitiello (Olimpia Tennis Irpinia) 6-1 6-1.

Under 14: Lidia Catalfamo (Polimeni Reggio Calabria) b. Francesca Fuzio (Nijlaya Bari) 7-5 2-6 6-1.

Uomini:

Under 10: Giovanni Gioè (TC Palermo) b. Gabriele Russo (Match Ball Napoli) 6-2 6-2.

Under 12: Francesco Ferro (TC Palermo) b. Ruggiero Condorelli (Montekatira Catania) 6-3 6-1.

Under 14: Antonio Di Rubba (Ercole Caserta) b. Filippo Catalano (Junior Tennis Tecariba) 6-0 6-2.

Foto: Federtennis Campania