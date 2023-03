Volley, B2: l'Accademia fa bottino pieno a Colleferro Le giallorosse hanno raccolto l'intera posta in palio imponendosi per 3-0.

Importantissima vittoria in trasferta per l'Accademia Volley che questo pomeriggio ha battuto la Dea Volley Colleferro (RM) con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-17, 28-26) nella ventunesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In una gara decisiva per le sorti della salvezza, le giallorosse portano a casa tre punti d'oro contro il fanalino di coda del torneo, interrompendo un digiuno in trasferta che durava dallo scorso mese di novembre, a quando in pratica risaliva l'unico acuto esterno in campionato. Eppure la partenza non è stata delle migliori per l'Accademia che, da questa gara, aveva tutto da perdere: la tensione della posta in palio, infatti, gioca un brutto scherzo in avvio alle beneventane che si trovano a rincorrere sull'8-3 contro un avversario che invece può giocare con maggiore tranquillità e minore pressione.

Da quel momento in avanti, però, la squadra inizia a sciogliersi e a compattarsi, limitando al minimo errori e disattenzioni nella propria metà campo. Colleferro, invece, non riesce a rimanere sugli stessi ritmi tenuti in avvio e pian piano si gonfia, concedendo campo e punti. L'Accademia diventa padrona del campo e , dopo aver rimontato nel primo set, fa sua anche la seconda frazione con un più rotondo 25-17. L'andamento della gara non cambia nemmeno nel terzo parziale dove è sempre la squadra giallorossa a tenere in mano il pallino del gioco. L'Accademia appare in controllo fino al 24-21 ma proprio quando la gara sembra già chiusa Colleferro ha un ultimo sussulto, riuscendo ad annullare le tre palle match e portare la frazione ai vantaggi. Ma l'illusione di ribaltare la situazione dura poco: le ragazze di mister Ruscello restano concentrate anche nel finale e piazzano l'allungo decisivo (28-26) che vale la vittoria.

Grazie a questa vittoria, l'Accademia conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza e condanna il Colleferro alla matematica retrocessione in Serie C, un verdetto praticamente annunciato per l'unica squadra ancora a secco di vittorie in tutta la stagione. In attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti per la salvezza, le giallorosse compiono un passo importante in classifica, oltretutto sfatando il tabu esterno che durava ormai da troppi mesi. Adesso occorre cavalcare l'onda del quarto successo nelle ultime sette gare di campionato per affrontare al meglio il prossimo impegno casalingo con il forte Terracina, ultima gara prima della sosta del campionato per le festività pasquali.

Tabellino

Dea Volley Colleferro (RM): Iadecola 13, Lucarelli (L), Risa 6, Colonnelli, Caracciolo 9, Mingiotti 7, Binetto 4, Buttinelli, Valente 8. All. A. Cortese, Vice All. L. Bonaiuti.

Accademia Volley: Diago Silva 22, Tufo, Martino ne, De Santis ne, Angilletta 8, De Cristofaro (K) 6, Cona (L), Kostina ne, Dell'Ermo 7, Kaplenko ne, De Napoli 2, Varricchio 6. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Parziali: 21-25, 17-25, 26-28.