Pallamano, serie B: il Benevento fa visita all'Handroma Russo: "Impegno da non sottovalutare, entriamo nella fase calda".

La quinta giornata di ritorno del campionato di serie B vedrà la Pallamano Benevento di scena sul campo dell'Handroma, terza forza del campionato. Il match di domenica (ore 12.30) potrebbe essere uno snodo cruciale per gli uomini di Sangiuolo in ottica primo posto. Attualmente i giallorossi sono secondi a due punti dalla Polisportiva Gaeta, che ha però giocato una partita in più. "Dovremo essere bravi a saper soffrire e a rispondere colpo su colpo - sostiene il pivot Thomas Russo -. All'andata l'Handroma ha dimostrato di essere una buona squadra, si tratta di un avversario ostico e da non sottovalutare. Ce la metteremo tutta come sempre".

Thomas, pivot classe 2007, si è da poco ristabilito dopo un infortunio all'anca ed è reduce dal pareggio nel campionato under 17 contro il Lanzara: "C'è un po' di rammarico perché il pari interno ha complicato il nostro cammino ma dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. E' molto importante creare un forte senso di appartenenza, è fondamentale che tutti capiscano l'importanza di questa maglia per dare sempre quel qualcosa in più. Va seguito l'esempio della prima squadra", dice.

Sul piano personale l'annata può finora considerarsi positiva: "Sto facendo una bella esperienza, si sbaglia tanto ma si apprendono anche tante cose. Voglio migliorarmi e so che posso farlo al fianco di compagni più esperti di me. Stiamo ben figurando nonostante la giovane età ma non possiamo mollare proprio ora che stiamo entrando nella fase più calda sia per il campionato di serie B che di Youth League".