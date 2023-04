Primo Trofeo Pasta Rummo-Città di Benevento, una manifestazione "brillante" E' andato in scena il Super Master FIN di carattere nazionale, che ha preso velocemente la forma.

Domenica 16 Aprile 2023 la ASD Vanessa Nuoto Smile è stata lieta di accogliere un’importante Manifestazione per lo sport campano tutto.

Ci riferiamo ovviamente al Primo Trofeo Pasta Rummo-Città di Benevento, la Manifestazione Super Master FIN di carattere nazionale, che ha preso velocemente la forma di una vera e propria festa dello sport.

Nello splendida struttura ospitante sono stati accolti centinaia di atleti, rappresentanti ben 51 società provenienti da addirittura 9 regioni italiane, che hanno avuto il merito di ribadire ancora una volta quale sia il senso ultimo di ogni sport e del nuoto in particolare: la passione.

Chiunque abbia mai praticato una qualsivoglia attività ginnica lo sa, ci vuole un certo grado di determinazione per andare avanti nonostante la fatica, gli ostacoli e le cadute e gli atleti coinvolti in questo Trofeo incarnano perfettamente questo spirito di abnegazione e sacrificio tanto caro al mondo sportivo.

E’ doveroso sottolineare come tutta la manifestazione abbia funzionato come un meccanismo ben oliato, rispettando le tempistiche prefissate e permettendo in questo modo a ogni protagonista di esprimersi al meglio. Tutto questo è stato sicuramente possibile grazie dal grande lavoro coordinativo del presidente della società ospitante, Renzo Morrone, che grazie all’aiuto della FIN, impersonificata dal Delegato

Provinciale FIN Salvamento Emiliano Ambrosino, hanno dato vita a una manifestazione senza dubbio brillante, e che anzi rappresenta una vittoria senza mezzi termini, tanto aspettata quanto sperata e che senza dubbio diventerà una pietra miliare negli anni a venire.

Un plauso speciale va anche a chiunque abbia reso possibile tutto ciò, dai giudici al personale di servizio della struttura, fino ai numerosi sponsor che grazie al loro contributo e alla loro fiducia nel progetto hanno reso possibile la perfetta riuscita del Trofeo.

In conclusione ci auguriamo che sia solo il primo passo verso un domani che si prospetta radioso, ma soprattutto colmo di passione, impegno e felicità.