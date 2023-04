Basket, il GS Meomartini espugna Caserta La squadra di coach Tipaldi si è imposta per 73 a 65.

Lunedì 17 aprile la squadra di promozione maschile del G.S.Meomartini ha giocato e vinto in trasferta contro l’AICS Basket Caserta col punteggio finale di 65-73. La prima fase del campionato sta per concludersi e ai ragazzi del presidente Stefano Capitanio questa vittoria garantisce matematicamente almeno il terzo posto in classifica prima dell’inizio dei playoff. L’incontro con l’AICS Caserta è stato sempre in equilibrio, con le due squadre che viaggiavano spesso appaiate nel punteggio, soprattutto nella prima metà di gara che, infatti, si è conclusa sul 37-37.

Dal terzo quarto di gioco la Meomartini ha iniziato a guadagnare vantaggio, grazie anche alle buone percentuali al tiro (soprattutto nei tiri liberi) di Vincenzo Musto ed è andata all’ultimo riposo sul +10 (51-61), dopo aver raggiunto anche il massimo vantaggio sul+18.

La squadra beneventana ha poi gestito il vantaggio fino alla fine, portando a casa i due punti in palio.

In casa Meomartini doppia cifra per Vincenzo Musto (26 punti), Italo Campanelli (16) e Mario Iannella (14).

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini: Caccialino, Campanelli G. 4, Campanelli I. 16, De Lorenzo, Del Sordo 4, Donatiello 2, Iannella 14,

Laudando 7, Maddaloni, Manganiello n.e., Musto 26, Orlacchio. Coach: Massimiliano Tipaldi.