Volley, B2: Accademia al Rampone contro Villaricca Nella ventiquattresima giornata in palio ci sono punti pesanti.

Punti in palio pesantissimi per l'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà domani pomeriggio al Rampone di Benevento l'Ancis Villaricca (NA), gara valevole per la ventiquattresima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

A tre gare dal termine del campionato, la corsa salvezza è ancora più che mai aperta. Con Colleferro (LT) ormai retrocesso e Volley Group Roma decisamente più staccato, sono almeno quattro le squadre ancora in lotta per gli ultimi due posti, al netto dei play out che potrebbero o meno disputarsi. L’Accademia deve assolutamente difendere il vantaggio accumulato finora in classifica sulla quartultima posizione o, in alternativa, provare ad arrivare sestultima scavalcando il Talete: in entrambi i casi, sarebbe matematicamente salva.

Villaricca è uno degli avversari più difficili da incontrare in questo momento. Quella napoletana è infatti una delle squadre più in forma del campionato e, grazie ad un ottimo girone di ritorno, è riuscita a scalare fino al settimo posto in classifica, immediatamente a ridosso del gruppone di testa, raggiungendo matematicamente la salvezza da diverse settimane. La squadra può quindi giocare queste ultime gare senza l’assillo del risultato e questa tranquillità consente alla squadra di esprimersi al meglio delle proprie possibilità in ogni partita. L’Accademia è reduce dal ko con Oplonti dove, tuttavia, ha disputato una gran bella prova, dimostrando di essere in palla e in salute nonostante la sconfitta. L’obiettivo è riuscire a replicare lo stesso atteggiamento e la stessa efficacia anche in queste ultime tre gare per portare a casa gli ultimi punti per la salvezza. Fischio di inizio fissato alle ore 18.30.