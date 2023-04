Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino bronzo nella prova di spada La sannita si è fermata in semifinale battuta dalla giapponese Anri Sakurai.

La trasferta di Nimes in Francia, dove è in corso di svolgimento la tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, è iniziata con una medaglia per Rossana Pasquino. La professoressa ha esordito nella prova di spada dove è la numero due della classifica internazionale agguantando il terzo posto.

Il suo percorso l’ha vista imporsi 15-13 sulla greca Kaltsi e 15-11 nel derby con Alessia Biagini. In semifinale è arrivato il ko contro la giapponese Anri Sakurai col punteggio di 15-11. Per la Pasquino (nella foto con l'altrao azzurro Giordan), terza dietro alla campionessa thailandese Saysunee Jana e alla rappresentante del paese del sol levante Anri Sakurai (bronzo per la cinese Lanzhu Ao), è il secondo podio nella specialità in altrettante tappe disputate nel 2023.