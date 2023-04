Club Ginnastico Benevento, a Pomigliano D'Arco nuovi risultati importanti Le atlete sannite hanno conquistato l'obiettivo della qualificazione alla fase nazionale.

Conclusa la fase interregionale dei campionati di ginnastica aerobica settore Silver e Gold. Il Palazzetto di Pomigliano D’Arco ha ospitato le competizioni della zona tecnica 2 ed ha visto impegnati oltre 400 ginnasti delle categorie allievi, junior A, junior B e Senior, provenienti da Marche, Lazio, Abbruzzo, Puglia, Campania, Calabria Sicilia e Sardegna.

Per tutti gli atleti del club Ginnastico Benevento, obiettivo qualificazione fase nazionale è stato raggiunto. Dopo le fasi regionali i ginnasti della società sannita hanno intensificato la preparazione e i risultati confermano il miglioramento delle prestazioni in tutte le categorie e specialità di gara. Il bilancio è stato eccellente: un titolo interregionale, due medaglie di argento, due di bronzo. I ginnasti Chiara Maria Salerno e Alessandro Aielllo accedono alla fase nazionale di Porto Sant’Elpidio ( 6 e 7 Maggio), la squadra Silver conquista l’ammissione alla fase nazionale di Genova (27 e 28 Maggio).

Per il settore Silver Eccellenze, nella categoria Individuale Femminile JA, Amanda Renee Pisco ha conquistato il terzo posto con il punteggio di 15.500 superando altre 40 atlete in gara. Sara Tomaselli ha vinto il titolo di campionessa interregionale per la categoria individuale femminile JB, salendo sul primo gradino del podio con un punteggio di 17.300 e lasciando alle spalle più di 30 atlete. Medaglia d’argento per l’atleta Chiara Macchiarolo nella categoria individuale femminile Senior, che grazie ad un’ottima performance in pedana è riuscita ad ottenere il punteggio di 16,650.

Grande soddisfazione anche per il Trio Senior composto da Alice De Stasio, Francesca Di Domenico e Camilla Siciliano, che grazie ad una bella esecuzione si è piazzato sul terzo gradino del podio, migliorando nettamente il punteggio della gara regionale. Medaglia d’argento anche nella categoria gruppo Senior, per le atlete Giulia Capozza, Alice De Stasio, Francesca Di Domenico, Chiara Macchiarolo e Camilla Siciliano, che si sono classificate a pochi decimi dalla prima posizione. Nel settore silver, qualificazione centrata anche per l’individuale femminile Senior di Alice De Stasio, e buona la prestazione anche dell’atleta Giulia Mazzone, che alla sua prima esperienza

importante ha saputo difendersi bene in classifica, seppur non riuscendo a qualificarsi per il campionato Nazionale.

Ottime prestazioni anche nel settore Gold, dove gli atleti Chiara Salerno e Alessandro Aiello hanno centrato la qualificazione al campionato nazionale, sia nelle specialità individuali, che nella coppia mista Senior. Entrambi gli atleti sono rientrati tra i primi dieci qualificati in una competizione di altissimo livello tecnico con grandi potenzialità di miglioramento prestativo per la prossima gara.

Congratulazioni anche all’atleta Alessia Morelli nella categoria individuale femminile Senior, che per solo due posti non è rientrata nella lista di ammessi alla finale nazionale; la ginnasta ha saputo difendersi da un’elevata concorrenza, dimostrando un ottimo livello tecnico. Lo staff tecnico (Cristiana D’Anna, Angela Calicchio e Martina Iammarino) è soddisfatto e pronto a sfruttare l’entusiasmo e la motivazione che consegue ogni vittoria.