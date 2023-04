Intec Service SG Volley, dopo 14 anni c'è il ritorno in B2 Play off vinti, la squadra del presidente Camerlengo ha concluso una stagione esaltante.

Una monumentale Intec Service SG Volley si aggiudica anche gara tre dei playoff promozione e, dopo ben quattordici anni, vola in B!

Una cavalcata straordinario quella delle diavole rosse sangiorgesi che hanno vinto, tra campionato e coppa campania, ben 23 partite su altrettante gare disputate. Un ruolino di marcia impressionante che non ha lasciato scampo a nessun avversario.

Nell’ultimo atto di sabato scorso a Gioia Sannitica, a cospetto di una ottima CABARAT Matese, le atlete sangiorgesi hanno ancora una volta incantando tutti trasformando la gremitissima Palestra Settembrini in un tripudio di gioia e di festa incontenibile per tutti i supporters che per l’occasione sono riuscite a seguire le proprie beniamine. Dopo il punto finale, messo a terra da Castellano, un’onda di tifosi sanngiorgesi ha letteralmente invaso il campo, trasformando la Palestra in una bolgia incontenibile.

Brividi di gioia, emozioni indimenticabili e urla incontenibili. Le ragazze biancorosse sommerse tra gli abbracci dei propri familiari e tifosi, al termine di una gara strepitosa che ancora una volta ha sancito che le più forti sono loro!

Si chiude con le neo campionesse regionali che indossano le tshirt celebrativa della promozione con la scritta “we are Back”, si perché la Sg Volley, dopo tanti anni di sacrifici torna laddove merita di stare, ovvero in un campionato di livello nazionale.