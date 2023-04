Basket, il GS Meoamartini sbanca Pozzuoli Nel match di martedì 25 aprile i sanniti si sono imposti 70 a 52.

Martedì 25 aprile il G.S. Meomartini ha vinto in trasferta a Pozzuoli col punteggio di 52-70. Con questa vittoria i beneventani restano al secondo posto in classifica a quota 38 punti, nel campionato regionale di Promozione maschile. La compagine beneventana è arrivata all’ appuntamento in formazione ampiamente rimaneggiata, con soli 10 uomini a referto, fra cui Lorenzo Caccialino, atleta under 17. La partita è iniziata con tanti errori da entrambe le parti e un sostanziale equilibrio. Al termine del primo quarto, la Meomartini ha tentato un allungo, chiudendo la prima frazione di gioco sul +7 (19-12).

Nel secondo periodo i ragazzi del presidente Stefano Capitanio sono arrivati a guidare nel punteggio fino al +13, prima di subire il ritorno dei padroni di casa. All’intervallo lungo, Italo Campanelli e compagni mantenevano 3 punti di vantaggio (35-38). Nel terzo quarto, la Fortitudo Basket Pozzuoli è rientrata in campo più concentrata, conquistando il primo vantaggio della partita, portandosi, poi, fino a +8. Dalla seconda metà della terza frazione, però, il G.S. Meomartini ha ripreso in mano le redini della gara, e, grazie ad un’eccellente prova difensiva (solo 1 punto concesso agli avversari nell’ultimo tempo di gioco), sferrava l’allungo decisivo e portava a casa la vittoria.

In casa Meomartini doppia cifra per Italo Campanelli (24 punti) e Vincenzo Musto (13).

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini

Caccialino, Campanelli G. 8, Campanelli I. 24, Cotugno, De Lorenzo, Del Sordo 8, Donatiello 9, Laudando 8, Musto 13, Orlacchio, Coach Massimiliano Tipaldi