Torneo Internazionale Città di Benevento, il 30 aprile la XXXVIII edizione A partire dalle 9:00 si gioca su tre campi, nel pomeriggio le attesissime finali.

Lo Stadio Dell’Oste ha indossato il suo vestito più bello, quello per la XXXVIII edizione del Torneo Internazionale di rugby educativo Città di Benevento che andrà in scena nella giornata di domenica 30 aprile. Sono attesi circa 800 piccoli atleti per competere nelle cinque categorie presenti dall’under 7 fino all’under 15 col tanto atteso Trofeo Ciro Vigorito. Il torneo, che vedrà ai nastri di partenza tante squadre del centro sud, scatterà alle 9:00 e usufruirà di tre campi. Infatti, oltre al Dell’Oste, saranno coinvolti i campi del Tontoli a Santa Colomba e di via Compagna al Rione Ferrovia. Nel pomeriggio le attesissime finali e alle 16:00 è prevista la cerimonia di premiazione.

“L’attesa è finalmente terminata. Siamo pronti ad ospitare il secondo torneo post pandemia dopo quello dello scorso anno che ci ha dato la possibilità di ripartire” ha spiegato il presidente Rosario Palumbo.

L’IVPC Rugby Benevento ha messo in campo tutta la sua squadra. “Dietro un evento del genere c’è tantissimo lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff, dagli atleti ai genitori fino ai dirigenti. Il torneo da sempre è un vanto per la città che viene visitata da tante persone che seguono i figli e vogliono passare una giornata diversa dalle altre”.