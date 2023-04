Volley, B2: Accademia, col Volleyrò match point salvezza Oggi le giallorosse vanno a Roma per conquistare punti pesanti.

Decisivo scontro diretto salvezza per l'Accademia Volley. La squadra beneventana affronterà oggi pomeriggio in trasferta a Roma il Volleyrò Casal de Pazzi (RM), gara valevole per la penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Si tratta di un vero e proprio match point salvezza per le beneventane che, in caso di vittoria, potrebbero essere matematicamente salve con una giornata di anticipo e senza passare attraverso i play out. Considerato il proibitivo turno di Volley Friends sul campo della capolista Santa Lucia, il risultato andrebbe proprio a discapito di Volleyrò che, tra le squadre in lotta per la salvezza, è quella ad avere maggiori chance di rientrare in gioco. In caso di sconfitta dell'Accademia, invece, tutti i discorsi sarebbero rimandati all'ultima giornata.

La squadra capitolina, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare, ha un unico risultato a disposizione: solo i tre punti consentirebbero infatti a Volleyrò di tenere accese le speranze di qualificazione ai play out, mentre un successo al tie break consentirebbe soltanto di ridurre a quattro i punti di svantaggio dall'Accademia alla quale, poi, basterebbe superare nell'ultimo turno casalingo al Rampone la Volley Group Roma, già retrocessa, per centrare la salvezza. Insomma una gara davvero decisiva per entrambe le squadre ed aperta a qualunque risultato. Fischio di inizio fissato alle ore 18.00.