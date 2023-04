Volley, B2: Accademia, battuta d'arresto contro il Volleyrò Casal de Pazzi Giallorosse ko nello scontro diretto, si decide tutto nell'ultimo turno.

Larga sconfitta esterna per l'Accademia Volley che questo pomeriggio a Roma è stata superata dalla Volleyrò Casal de Pazzi (RM) con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) nella penultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In una gara decisiva per la salvezza diretta, le giallorosse cedono il passo ad una concorrente diretta in classifica al termine di una prestazione molto sottotono, soprattutto rispetto alle ultime uscite in campionato decisamente migliori. La gara era cominciata bene per l'Accademia, subito avanti 7-3 in avvio di partita, ma resterà questo il massimo vantaggio avuto nel corso del prosieguo del match dalla beneventane, da lì in avanti trovatesi sempre a rincorrere l'avversario. Volleyrò, superato l'impatto iniziale, ha preso in mano le redini del gioco, conducendo praticamente fino alla fine una gara decisiva per le proprie sorti e che riapre i giochi in chiave salvezza.

L'Accademia vede ridursi a due punti il vantaggio in classifica proprio sulla formazione laziale, vantaggio non sufficiente per centrare la salvezza diretta, e resta un punto sotto al Talete (RM), altra squadra impegnata nella lotta salvezza e sconfitto in quattro set a Pozzuoli. Le giallorosse si giocheranno tutto nell'ultimo turno al Rampone contro la Volley Group Roma, già retrocessa. Ma all'Accademia potrebbe non bastare il risultato pieno se anche Volleyrò dovesse riuscire nell'impresa di espugnare il campo di Terracina conquistando i tre punti e se Talete dovesse superare in casa la Volare. Un finale thrilling per tutte e tre le formazioni che si deciderà solo al termine dell'ultimo turno di campionato. La gara tra Accademia e Volley Group Roma è prevista sabato prossimo al Rampone con inizio fissato alle ore 16.00.

Tabellino Accademia Volley: Diago Silva 10, Tufo (L2) ne, De Santis ne, Angilletta 4, Ricciardi 2, De Cristofaro (K) 5, Cona (L1), Dell'Ermo 14, Kaplenko ne, De Napoli ne, Varricchio 1. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Parziali: 25-19, 25-22, 25-16.