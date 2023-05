Volley, B2: l'Accademia è salva! Decisivo un grande girone di ritorno Giallorosse vittoriose contro la Group Roma 3-0 hanno raggiunto l'obiettivo.

Missione compiuta, l'Accademia Volley centra la salvezza. Ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento, la squadra giallorossa ha sconfitto il Volley Group Roma con il punteggio di 3-0 (25-14, 25-17, 25-22) nell'ultima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2, evitando i play out per la permanenza nella categoria.

Un risultato strameritato, soprattutto alla luce di un girone di ritorno dove le beneventane si sono confermate imbattute in casa, piazzando sei vittorie su sei gare disputate, e hanno vinto ben sette delle ultime dodici gare in calendario. Un ruolino di marcia decisamente importante e ben al di sopra degli standard di una squadra in lotta per la salvezza che ha ampiamente bilanciato la prima parte di stagione più deludente. Una sorta di vera e propria impresa quella compiuta dall'Accademia Volley, soprattutto se si pensa che alla prima gara di ritorno, la squadra aveva collezionato solo quattro vittorie su quattordici gare ed era data dai più come spacciata in campionato. Ed invece ancora una volta tutta la squadra, insieme allo staff, ha saputo trasformarsi e ricrearsi, affidandosi al lavoro, all'impegno costante e al cuore, fattore decisivo per ribaltare le situazioni più difficili, centrando una cavalcata incredibile.

Sulla gara di ieri c'è poco da dire: l'Accademia sapeva che la salvezza sarebbe passata anche attraverso i risultati delle dirette concorrenti (Talete e Volleyrò) e l'unica strada possibile era quella di portare a casa i tre punti, per poi attendere notizie dagli altri campi. E così è stato: dominio assoluto nei primi due set, con le giallorosse sempre padroni del gioco e del risultato, contro un avversario che, seppur già retrocesso, ha provato fino all'ultimo ad onorare l'impegno facendo il massimo. Soprattutto nel terzo set la squadra romana ha creato qualche difficoltà alle padrone di casa, condizionate forse anche da un pizzico di tensione per l'importanza del risultato, ma alla fine non ci sono state sorpresa. L'attacco di Angilletta ha regalato i tre punti all'Accademia, ma la notizia più attesa è arrivata solo al termine della gara, con la squadra in campo in trepidante attesa di conoscere il proprio destino. Tutti incollati a seguire la gara tra Terracina e Volleyrò e quando è caduto il pallone del 2-1 Terracina la festa è diventata totale.

"Un'altra grande impresa è stata realizzata - le parole a caldo del presidente Dante Ruscello - questa salvezza vale tanto, anzi tantissimo, per la difficoltà e la complessità di un percorso sempre in salita che del resto ha sempre contraddistinto la storia dell'Accademia. Sono molto felice e soddisfatto di questo risultato costruito come sempre sulla passione, sulla determinazione e sul "non si molla mai" e ringrazio per questo tutti i protagonisti, lo staff tecnico e dirigenziale, come sempre impagabile, e le atlete, che hanno materializzato questo difficile ma gratificante traguardo. Mi piace sottolineare che del 6+1 titolare ben 5 atlete erano beneventane e questo rende il tutto ancora più gratificante. Da domani si pensa alla trentottesima stagione dell'Accademia per iniziare un nuovo, l'ennesimo, entusiasmante viaggio!".



Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 19, Tufo ne, De Santis ne, Angilletta 6, Ricciardi 5, De Cristofaro (K) 5, Cona (L), Dell'Ermo 12, Kaplenko ne, De Napoli ne, Varricchio 3, Kostina ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Volley Group Roma: Ruani, Fratini, Lignola (K) 2, Finizio (L1), Piombi 12, Sega, Calò 5, Randisi 4, Ndulue 3, Taglione 2 Lari (L2), Crigna 3, Nwokoye 12. All. F. Cavaioli, Vice All. C. Sanetti.

Parziali: 25-14, 25-17, 25-22.