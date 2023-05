Touch rugby: sesto posto per I Bersaglieri Sanniti a L'Aquila Santucci: "L'obiettivo è arrivare tra i primi 10 team, possiamo farcela".

Un'altra positiva prestazione dei Bersaglieri Sanniti che conquistano il sesto posto alla tappa aquilana disputata sabato 20 maggio, valevole per il campionato italiano di touch 2022/23 organizzato da Italia Touch. La.vottoria è andata ai campioni in carica dei Brianza touch che hanno sconfitto in finale Verona touch, attuali leader della classifica.

Partenza in sordina per i Bersaglieri che perdono i primi due match proprio contro Brianza e Mezzo&Mezzo Bassano ma dopo la "strigliata" di mister Santucci agguantano la finale per il 5^ posto, persa di misura con i padroni di casa de L'Aquila dopo un match avvincente e tiratissomo.

"Sono contento per la prestazione odierna anche se abbiamo iniziato il torneo deconcentrati ma abbiamo saputo voltare pagina e mettere in pratica quanto preparato nel corso della settimana - ha affermato mister Fabio Santucci. Ho visto nella seconda parte del torneo molta determinazione con ottime giocate corali in attacco e una difesa aggressiva che ci consentito di tenere basso il punteggio. È importante tenere sempre alta l'attenzione per dare il meglio di noi e giocarcela alla pari con tutti i team. Adesso ci concentreremo per preparare al meglio la finale nazionale che si svolgerà a Villorba a fine giugno. L'obiettivo è arrivare tra i primi 10 team, possiamo farcela e come sempre dipenderà dalla nostra determinazione e volontà".

Per l'occasione I Bersaglieri ha schierato il trio francese proveniente dal Grenoble touch che per questa stagione stanno dando un contributo positivo alla crescita del team sannita. Prossimo impegno per i Bersaglieri sarà il torneo delle regioni in programma ad Ancona il 2 giugno.