Atletica, Caporaso vola in Australia e rientra con un terzo posto Al Jared Tallent Trophy il sannita è tornato in gara dopo il brutto infortunio del 2022.

Teo Caporaso è tornato. L’infortunio del 2022 è finalmente alle spalle. La voglia di gareggiare era tanta. Difficile placarla. Bisognava solo trovare l’occasione giusta. Quando c’è la voglia non esistono distanze impossibili. Il sannita è salito in aereo ed è volato addirittura in Australia, precisamente a Melbourne dove era in programma il Jared Tallent Trophy, gara dedicata al fenomenale marciatore australiano che ha vinto l’oro a Londra nel 2012 nella 50 km ed è salito sul podio anche a Pechino 2008 e Rio de Janeiro nel 2016. Proprio in Brasile gareggiò insieme a Teo Caporaso che non è passato inosservato ai nastri di partenza. Il campione australiano si è meravigliato di vedere questo ragazzo italiano che ha sostenuto un viaggio di 30 ore e ha dovuto fare i conti con 8 ore di fuso orario per tornare a gareggiare.

La competizione, andata in scena sotto la pioggia e con un fastidioso vento, è stata durissima. A Caporaso però piace gettare il cuore oltre l’ostacolo e nonostante la lunga inattività è riuscito a strappare un bel terzo posto chiudendo la sua 35km in 2h32'49", a soli 30 secondi dal primato personale. Dunque, per il maricatore tesserato con la SEF Virtus Atletica Bologna, miglior rientro non poteva esserci.