Tennis, B2 femminile: CT San Giorgio del Sannio inarrestabile Le sannite sono a punteggio pieno e domenica giocheranno in casa contro il TC Parioli.

Continua la marcia vincente del CT San Giorgio del Sannio nel torneo femminile di serie B1. Le ragazze del tecnico Antonio Pepe sono inarrestabili e hanno colto il terzo successo consecutivo restando a punteggio pieno. La squadra sannita è andata a vincere per 4-0 sui campi del CT La Signoretta di Genazzano in provincia di Roma.

Grande spettacolo nel primo match con Sara Milanese che ha battuto la Petrillo in tre set col punteggio di 6-1 2-6 6-3. Successo rapido, invece, per la Farulla che ha regolato con un netto 6-0 6-1 la Iervolino. Benissimo Ylenia Zocco che si è imposta 6-0 6-0 su Gioia Fabi e il doppio in cui la copia Zocco-Farulla ha battuto 6-4 6-2 Petrillo e Fabi.

Dopo il successo infrasettimanale la squadra si appresta a tornare in campo domenica 4 giugno quando su campi in terra rossa del CT San Giorgio del Sannio arriverà il TC Parioli.