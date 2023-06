Rugby, il sannita Joshua Furno torna a giocare in Francia A 33 anni giocherà in Pro D2 con la maglia del neopromosso U.S. Dax.

33 anni e ancora tanta voglia di girare il mondo per inseguire quella palla ovale che rimbalza sull'erba e regala sogni. Joshua Furno non si ferma, dopo la stagione alle Zebre tornerà in Francia dove indosserà la maglia del U.S. Dax, squadra che affronterà da neopromossa il torneo Pro D2.

La Francia per il ragazzone di Ceppaloni non è una novità. E’ proprio in terra transalpina che, dopo le prime esperienze italiane, è diventato una delle seconde linee più forti del panorama continentale. Prima con la maglia del Nardone, poi con quella del Biarritz. In seguito il talento scuola Rugby Benevento non si è fatto mancare esperienze in Inghilterra con il Newcastel, in Nuova Zelanda e negli Stati Uniti d’America. Avventure che gli hanno regalato l’appellativo di giramondo, ma non c’è da meravigliarsi per un ragazzo nato a Melbourne da padre sannita e mamma australiana.

Con la voglia di viaggiare e il coraggio di accettare nuove sfide, Furno continuerà a rincorrere la sua passione per il rugby, sport che lo ha reso uno degli atleti più importanti dello sport sannita con le sue 37 presenze in Nazionale.